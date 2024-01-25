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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Российские компании будут платить за утечку персданных

Российские компании будут платить за утечку персданных

МОСКВА, 25 января, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин провел пресс-конференцию, на которой затронул тему обязательного киберстрахования рисков и угроз.

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