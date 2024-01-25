Российские компании будут платить за утечку персданных

МОСКВА, 25 января, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин провел пресс-конференцию, на которой затронул тему обязательного киберстрахования рисков и угроз.
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