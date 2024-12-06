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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Indiana Jones and the Great Circle не будет поддерживать трассировку пути в период раннего ...

Indiana Jones and the Great Circle не будет поддерживать трассировку пути в период раннего ...

Indiana Jones and the Great Circle не будет поддерживать трассировку пути в период раннего доступаС учётом раннего релиза Indiana Jones and the Great Circle для владельцев Premium Edition, Bethesda недавно раскрыла системные требования к ПК для приключенческого боевика, подтвердив, что в игру вообще нельзя будет играть без видеокарт Nvidia… источник#Indiana_Jones_and_the_Great_Circle.

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