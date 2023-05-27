Экономика сегодня

290 836 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Промышленность останавливается. Потому и мало кому нужнаВ Финляндии вперв...
  • Elena Dmitrieva
    И эта мразь играл воинов. Насмешка какая-тоАмериканский тур ...
  • Герчик
    Все кто при власти и имеет гражданство другой страны НАТО враги государства«Выжидали»: Шахна...

Киностудии сообщили о проблемах со съемками фильмов из-за нехватки оборудования в России

Киностудии сообщили о проблемах со съемками фильмов из-за нехватки оборудования в России

Российская киноиндустрия столкнулась с проблемами из-за санкционного давления. За год работы в условиях ограничений студии так и не смогли найти российских аналогов зарубежному оборудованию, что грозит сокращением кинорынка на 50%, пишет РБК.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх