Киностудии сообщили о проблемах со съемками фильмов из-за нехватки оборудования в России

Российская киноиндустрия столкнулась с проблемами из-за санкционного давления. За год работы в условиях ограничений студии так и не смогли найти российских аналогов зарубежному оборудованию, что грозит сокращением кинорынка на 50%, пишет РБК.
Российская киноиндустрия столкнулась с проблемами из-за санкционного давления. За год работы в условиях ограничений студии так и не смогли найти российских аналогов зарубежному оборудованию, что грозит сокращением кинорынка на 50%, пишет РБК.
Свежие комментарии