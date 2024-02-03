Сенатор Круз заявил, что Байден помог Путину решением по СПГ

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что президент США Джо Байден, запретив экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж, помог Российской Федерации и ее президенту Владимиру Путину.
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