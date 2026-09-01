В понедельник спотовые BTC-ETF привлекли $217 млн.

В понедельник в американские спотовые BTC-ETF вернулся приток средств, почти полностью благодаря BlackRock, в то время как фонды на базе ETH, XRP и Solana продолжали привлекать капитал.
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