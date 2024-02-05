В Свердловской области электричка "Ласточка" сломалась в пути к Нижнему Тагилу

На конечную станцию скоростной "Финист" опоздал на два с половиной часаБольше, чем на два часа задержалась 4 февраля имопртозамещённая электричка "Ласточка", которая следовала из Екатеринбурга в Карпинск через Нижний Тагил.
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