Данные по инфляции увеличивают шансы увидеть от ЦБ в пятницу 17%

Ждали свежие данные по инфляции в России? Тогда рассказываю: по данным Росстата, недельная инфляция с 16 по 22 июля в нашей стране составила 0,11%, после тех же 0,11% с 9 по 15 июля, 0,27% со 2 по 8 июля и 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля.