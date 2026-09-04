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Царьград

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Главное за ночь и утро 4 сентября: покушение на офицера ВКС, при атаке ВСУ в Шебекино погибли четверо, важные заявления Путина на ВЭФ

Главное за ночь и утро 4 сентября: покушение на офицера ВКС, при атаке ВСУ в Шебекино погибли четверо, важные заявления Путина на ВЭФ

Неизвестный на мотоцикле устроил в Саратовской области покушение на офицера ВКС России, в Шебекино в результате атаки ВСУ погибли четыре человека, Владимир Путин на ВЭФ сделал важные заявления.

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