Членов экипажа сбитого Ил-76 посмертно наградили орденами Мужества

Экипаж сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 посмертно получил ордена Мужества. Командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил награды родным шести погибших летчиков, сообщило РИА «Новости».
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