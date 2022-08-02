Аргументы недели

98 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Правильно, пидоры! Сейчас вопрос гей браков для вас самое главное, а то, что страны скоро не будет - не главное, вы ж...Зеленский поручил...
  • Лидия Тимофеева
    Мерзость, грязь. Украины больше нет, есть сшаукрв. Москали, москали, так нас называют, а теперь  вот и получили хохлы...Зеленский поручил...
  • Елена Верия (Безденежных)
    «НАПОЛЕОН» Война шута и наркомана... Его не вылечит никто. Он то обкуренный, то пьяный - Актер театра-шапито. Без дол...Зеленский поручил...

Певец Прохор Шаляпин заявил, что внучка Людмилы Гурченко пребывает в состоянии депрессии

Певец Прохор Шаляпин заявил, что внучка Людмилы Гурченко пребывает в состоянии депрессии

Российский певец Прохор Шаляпин в рамках разговора с представителями средств массовой информации во вторник заявил, что внучка артистки Людмилы Гурченко Елена Королева пребывает в состоянии депрессии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх