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Ложку писателя Ерофеева за секунды вынесли из музея во Владимире

Ложку писателя Ерофеева за секунды вынесли из музея во Владимире

"112" Очень ловкий вор обокрал Музей ложки во Владимире. Подробности инцидента 8 сентября в беседе с РЕН ТВ рассказала директор учреждения Татьяна Пикунова.

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