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В Русской армии нет людоедов

В Русской армии нет людоедов

  Все таки придется дать комментарий по поводу известного поста известного военкора (с моей точки зрения, совсем не военкора) о генералах и полковниках «людоедах», а также о чудовищных потерях нашей армии.

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Комментарии
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Роман
А фамилию известного военкора озвучить не судьба???Зачем это бла бла бла???Конкретно какой военкор фейкует и тогда вперед и с песней!!!
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21 час.
op
oleg puchkov
Да, где ФИО?! Напиши!!!
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20 час.
Vlad
зачем нам этот военкоровский междусобойчик не понятно. И про батальон. В нем 350 человек(туда-сюда) и инженерно-технического состава практически нет!
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17 час.

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