Вскоре после свадьбы проявился необычайно дурной для жены будущего султана характер

Инширах Ханым-Эфенди – удивительная и противоречивая личность, историки продолжают спорить, кем она была, но сходятся в одном – эта женщина отличалась невероятно сложным, противоречивым характером, и своей ревностью не только подогревала себя, но и также весь дворец сошел с ума.
Популярные статьи
- Президент Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс России в среднем выпускает столько же ракет ПВО различного назначения, сколько все другие производители вооружения в мире
- По словам президента, если говорить о ракетах ПВО различного назначения, «российское производство сопоставимо со всем мировым»
- Металлурги были признаны нарушителями антимонопольного законодательства в феврале прошлого года
Свежие комментарии