Вскоре после свадьбы проявился необычайно дурной для жены будущего султана характер

﻿﻿Инширах Ханым-Эфенди – удивительная и противоречивая личность, историки продолжают спорить, кем она была, но сходятся в одном – эта женщина отличалась невероятно сложным, противоречивым характером, и своей ревностью не только подогревала себя, но и также весь дворец сошел с ума.