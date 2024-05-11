«Индиана» обыграла «Никс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф

«Индиана Пэйсерз» добыла первую победу в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции. В Индианаполисе завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф НБА в Восточной конференции, в котором местная «Индиана Пэйсерз» принимала «Нью-Йорк Никс».
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