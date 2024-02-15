Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Дожили, даже Эквадор смог обмануть Россию, которая теперь останется без бананов

Дожили, даже Эквадор смог обмануть Россию, которая теперь останется без бананов

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Про то как Россия наказала Эквадор, за нарушение международных законов я уже писал в отдельной статье.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Сегодня Россия дала добро на поставку бананов из Эквадора с пяти предприятий . Как то так . А как дышали ?
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6 час.
Людмила Фирстова
Бендер Задунайский, а цель остановки поставок была другая, так что ваш сарказм излишен!
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6 час.
Иван Агеев
Это специально для тебя и тебе подобных скощуху сделали. Ну не могут обезьяны без бананов, дохнут!
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28 мин.

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