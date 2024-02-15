Дожили, даже Эквадор смог обмануть Россию, которая теперь останется без бананов

ПРОСТО О СЛОЖНОМ Про то как Россия наказала Эквадор, за нарушение международных законов я уже писал в отдельной статье.
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