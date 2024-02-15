Дожили, даже Эквадор смог обмануть Россию, которая теперь останется без бананов

Бендер Задунайский Сегодня Россия дала добро на поставку бананов из Эквадора с пяти предприятий . Как то так . А как дышали ?

Людмила Фирстова Бендер Задунайский, а цель остановки поставок была другая, так что ваш сарказм излишен!