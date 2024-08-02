За основу байопика о Бритни Спирс будут взяты ее мемуары

По мемуарам Бритни Спирс снимут байопик. Режиссером киноленты станет Джон М. Чу, ранее работавший над фильмами «Шаг вперед 2: улицы», «Шаг вперед 3D», «Безумно богатые азиаты», «Иллюзия обмана 2» и многими другимиUniversal Pictures приобрела права на мемуарный бестселлер Бритни Спирс — он будет взят за основу байопика о певице.