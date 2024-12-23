Вручена главная премия СЗАО по итогам 2024 года

Почётные грамоты, памятные подарки и цветы победителям вручил префект СЗАО Алексей Пашков Церемония вручения премии общественного признания «Достояние» состоялась на прошлой неделе в культурном центре «Салют» на улице Свободы.
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