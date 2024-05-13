В затапливаемом Усть-Ишиме проводят крестные ходы на лодках. Верующие молятся сохранить территорию от наводнения.
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В затапливаемом Усть-Ишиме проводят крестные ходы на лодках. Верующие молятся сохранить территорию от наводнения.