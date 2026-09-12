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Перед матчем «Зенит» — «Локомотив» на «Газпром Арене» состоится масштабное шоу

Перед игрой 8-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» на домашнем стадионе чемпиона России зрители увидят специальную постановку, посвященную невскому клубу, связи поколений в нем и Петербургу.

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