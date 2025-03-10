Завод «Знамя победы» возглавила Наталия Сафонова

Ранее она трудилась в Смольном Экс первый заместитель председателя Комитета по образованию Наталия Сафонова возглавила ООО «Завод «Знамя победы» в преддверии строительства на территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на Парнасе.
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