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Татар-информ

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Киркоров назвал «своей девушкой» Алексееву, которой признался в любви в Казани

Киркоров назвал «своей девушкой» Алексееву, которой признался в любви в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Певец Филипп Киркоров назвал «своей девушкой» победительницу конкурса «Мисс БРИКС ­– 2026» Валентину Алексееву, которой народный артист признался в любви в Казани во время «Новой волны».

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