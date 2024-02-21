Военкор «Известий» узнал о судьбе брошенной техники ВСУ в Авдеевке

За прошедшие сутки военнослужащие ВС РФ эвакуировали с территории Авдеевки четыре единицы боевой техники, оставленной Вооруженными силами Украины (ВСУ) при отступлении: две боевые машины пехоты БМП-1 и два американских бронетранспортера (БТР) М113.
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