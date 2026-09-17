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Царьград

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«Газпром» начал испытания отечественного двигателя ТМ16 мощностью 16 МВт

«Газпром» начал испытания отечественного двигателя ТМ16 мощностью 16 МВт

«Газпром» приступил к ресурсным испытаниям нового газотурбинного двигателя ТМ16 мощностью 16 МВт.Головной образец изготовлен из отечественных комплектующих и установлен на одной из компрессорных станций компании для прохождения опытно-промышленной эксплуатации.

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