«Газпром» начал испытания отечественного двигателя ТМ16 мощностью 16 МВт

«Газпром» приступил к ресурсным испытаниям нового газотурбинного двигателя ТМ16 мощностью 16 МВт.Головной образец изготовлен из отечественных комплектующих и установлен на одной из компрессорных станций компании для прохождения опытно-промышленной эксплуатации.