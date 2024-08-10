Какие молитвы надо читать на замужество и лучшую судьбу на Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2024 года Ксения КовалеваВ церковном календаре на 11 августа 2024 года отмечается праздник в честь Николая Угодника, также известный как Рождество Николая Чудотворца.
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