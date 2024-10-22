Исследование показало, что короткие интервалы ходьбы, длящиеся от 10 до 30 секунд, более эффективны для сжигания калорий

В результате недавних исследований в области физиологии физической активности было установлено, что короткие периоды ходьбы или подъёма по лестнице могут быть более эффективными для сжигания калорий по сравнению с длительными непрерывными тренировками.
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