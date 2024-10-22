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Исследование показало, что короткие интервалы ходьбы, длящиеся от 10 до 30 секунд, более эффективны для сжигания калорий

Исследование показало, что короткие интервалы ходьбы, длящиеся от 10 до 30 секунд, более эффективны для сжигания калорий

В результате недавних исследований в области физиологии физической активности было установлено, что короткие периоды ходьбы или подъёма по лестнице могут быть более эффективными для сжигания калорий по сравнению с длительными непрерывными тренировками.

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