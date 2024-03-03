"Не улыбаемся, блин!". Похороны Навального* и подтверждённый украинский след

ГМ Георгий Михалев Опять просрали удобный случай заарканить сразу всех пидаров. Надо было воронки подогнать и всех пидаров заковать в кандалы.

ЛБ Людмила Боченкова да уж !будем надеяться кто лозунги орал тех скоро вызовут и штраф дадут на первый раз !деньги на на востановление Российских городов на ДОНБАССЕ нужны!