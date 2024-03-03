(хоронили Лёху, порвали три баяна) Похороны Алексея Навального* ожидаемо обернулись не только фарсом, во время которого снимающим "скорбящих" приходилось их же и одёргивать, дабы те прекратили улыбаться.
"Не улыбаемся, блин!". Похороны Навального* и подтверждённый украинский след
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Опять просрали удобный случай заарканить сразу всех пидаров. Надо было воронки подогнать и всех пидаров заковать в кандалы.
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10 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
да уж !будем надеяться кто лозунги орал тех скоро вызовут и штраф дадут на первый раз !деньги на на востановление Российских городов на ДОНБАССЕ нужны!
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10 час.
Пульхерия Djem
Они этого и ждали, чтобы ВЕСЬ МИР узнал, как в России расправляются с несогласными даже на похоронах.
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7 час.
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