СССР-Россия
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СССР-Россия

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"Не улыбаемся, блин!". Похороны Навального* и подтверждённый украинский след

"Не улыбаемся, блин!". Похороны Навального* и подтверждённый украинский след

(хоронили Лёху, порвали три баяна)  Похороны Алексея Навального* ожидаемо обернулись не только фарсом, во время которого снимающим "скорбящих" приходилось их же и одёргивать, дабы те прекратили улыбаться.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Опять просрали удобный случай заарканить сразу всех пидаров. Надо было воронки подогнать и всех пидаров заковать в кандалы.
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10 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
да  уж !будем надеяться  кто лозунги орал тех скоро вызовут и штраф дадут на первый раз !деньги на на востановление  Российских городов на ДОНБАССЕ нужны!
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10 час.
Пульхерия Djem
Они этого и ждали, чтобы ВЕСЬ МИР узнал, как в России расправляются  с несогласными даже на похоронах.
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7 час.

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