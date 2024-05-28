Орлов о «Зените»: «Нужна перезагрузка. Если Венделу и Клаудиньо поступят хорошие предложения – надо продавать. Вратарская позиция нуждается в усилении» 

«Зенит» — чемпион. Но этой команде нужна перезагрузка. Я сейчас выражаю исключительно свое мнение. Думаю, если Венделу и Клаудиньо летом поступят хорошие предложения, которые всех устроят, их надо продавать.
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