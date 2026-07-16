Футболист сборной Франции Салиба играл на ЧМ-2026 с переломом позвоночника

Травма была получена примерно за два месяца до начала турнира в матче чемпионата Англии. Несмотря на боль и риск осложнений, 25-летний футболист выступал на мундиале, принимая обезболивающие препараты, инъекции и проходя специализированные процедуры под наблюдением медицинской команды сборной Франции.
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