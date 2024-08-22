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Петербургский дневник

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В Колпино временно изменили маршруты девяти автобусов

В Колпино временно изменили маршруты девяти автобусов

Из-за дорожных работ на улице Братьев Радченко В Колпино из-за дорожных работ на улице Братьев Радченко временно изменились трассы автобусных маршрутов, сообщили сегодня в пресс-службе «Организатора перевозок».

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