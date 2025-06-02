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Царьград

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Малофеев не остался в стороне от беды. Спасены русские семьи: "Жизнь изменилась кардинально"

Малофеев не остался в стороне от беды. Спасены русские семьи: "Жизнь изменилась кардинально"

Мария Львова-Белова и Константин Малофеев провели встречу с семьями, которым на протяжении года помогали решить личные трудности.

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