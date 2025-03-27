Пушков: Стармер и Макрон делают вид, что мир на Украине зависит от них

Российский политик, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал публикации ряда британских СМИ, назвавших так называемый план миротворчества премьер-министра Великобритании Кира Стармера - не более, чем политическим театром, а сколачиваемую им и французским президентом Эммануэлем Макроном "коалицию желающих" послать войска на Украину - не более, чем фикцией.
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