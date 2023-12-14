Как в Барнауле выбрали новую королеву и короля красоты Сибири

Конкурс красоты организовало модельное агентство Татьяны Жилиной "Королева красоты Сибири 2023" и "Мистер Сибири 2023" Конкурс красоты и талантов "Королева красоты Сибири 2023" и "Мистер Сибири 2023" прошел в Барнауле.
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