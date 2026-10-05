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Аргументы и Факты

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Женская сборная России по волейболу сыграет на чемпионате мира 2027 года

Женская сборная России по волейболу сыграет на чемпионате мира 2027 года

Женская национальная команда России по волейболу получила право выступить на чемпионате мира 2027 года, соревнования которого пройдут на территории США.

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