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АвтоИдеи

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SWM G05 Pro: честный взгляд на семиместный семейный кроссовер, который собирают в России

SWM G05 Pro: честный взгляд на семиместный семейный кроссовер, который собирают в России

Понятие «народный автомобиль» за последние два десятилетия изменилось кардинально. Если раньше под этим определением подразумевался простой седан с неприхотливым атмосферным мотором и вместительным багажником, то сегодня запросы семейных покупателей сместились в сторону кроссоверов.

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