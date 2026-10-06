SWM G05 Pro: честный взгляд на семиместный семейный кроссовер, который собирают в России

Понятие «народный автомобиль» за последние два десятилетия изменилось кардинально. Если раньше под этим определением подразумевался простой седан с неприхотливым атмосферным мотором и вместительным багажником, то сегодня запросы семейных покупателей сместились в сторону кроссоверов.