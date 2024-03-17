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Экс-глава ЦРУ заявил о необходимости расширения мобилизации на Украине

Экс-глава ЦРУ заявил о необходимости расширения мобилизации на Украине

Украине на фронте не хватает не только оружия и боеприпасов, но и людей. Стране необходимо пересмотреть правила призыва в армию, заявил 17 марта бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус в интервью газете La Stampa.

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