Внедорожник сбил семилетнего мальчика в новосибирском дворе

ДТП произошло утром 9 октября во дворе дома по улице Забалуева, 59 в Ленинском районе. «43-летняя женщина за рулем «Черри Тиго» наехала на мальчика, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля», - сообщили в ГАИ по Новосибирску.