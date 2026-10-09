Внедорожник сбил семилетнего мальчика в новосибирском дворе

ДТП произошло утром 9 октября во дворе дома по улице Забалуева, 59 в Ленинском районе. «43-летняя женщина за рулем «Черри Тиго» наехала на мальчика, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля», - сообщили в ГАИ по Новосибирску.
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