Мобилизационная удавка: Киев сокращает брони даже для оборонных предприятий

Украинские власти планируют существенно сократить количество сотрудников, которые могут быть забронированы от призыва, даже на стратегически важных предприятиях.
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