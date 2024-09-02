ВТБ назвал самый «бережливый» регион России

На Дальнем Востоке оказалось больше всего «бережливых» жителей — 15% жителей региона могут позволить себе откладывать более 30% ежемесячного дохода, сообщил в преддверии ВЭФ-2024 Илья Ермаков, начальник управления продаж в корпоративном канале – вице-президент ВТБ.
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