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Зуб – 2-я звезда матча с «Торонто»: 2 передачи, 2 броска, 2 блока и «+1» за 21:41. Защитник «Оттавы» набрал первые очки в сезоне

Защитник «Оттавы» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (3:0).  В 6 играх в текущем сезоне у него 2 (0+2) балла.

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