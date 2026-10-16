Индия намерена вскоре заключить с ЕАЭС соглашение о свободной торговле Индия рассчитывает в ближайшее время завершить переговоры о заключении соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.
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