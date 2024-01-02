Рудковская: Киркоров наш друг и гость, почему я должна его не приглашать

Генеральный продюсер шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруга Яна Рудковская объяснила, зачем позвала на выступление певцов Филиппа Киркорова и Дмитрия Билана, которые оказались замешаны в скандале с вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.
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