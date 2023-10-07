Журналист Bleacher Report Гретц заявил, что Овечкин может забить 50 голов в НХЛ

Журналист Bleacher Report Адам Гретц предположил, что российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сможет забросить 50 шайб.
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