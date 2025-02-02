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ДОБРЫЕ ДЕЛА РЯДОМ... ..

ДОБРЫЕ ДЕЛА РЯДОМ... ..

Добро способно чудеса творить, Оно нас учит верить и любить, И без него нам просто не прожить.Давайте будем верить и мечтать, И только добрые поступки совершать!В дошкольном учреждении с 8 января 2025 года по 28 февраля 2025 года объявлена акция: ´ ДОБРЫЕ ДЕЛА ДЛЯ ПРИРОДЫ´ .

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