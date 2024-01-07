Каким будет 2024-й для мировой экономики

Консенсус-прогноз: рост мировой экономики вплотную подойдет к границе рецессии В 2024 году мировая экономика может замедлить рост до 2,6%, что считается значением, близким к границе рецессии по определению МВФ.
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