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Импорт электроэнергии: кто зарабатывает, а кто платит

Импорт электроэнергии: кто зарабатывает, а кто платит

Зима еще не началась, но представители компании «Укрэнерго» уже опасаются отопительного сезона. Глава оператора энергосистемы компании Владимир Кудрицкий заявил, что без импорта электроэнергии отопительный сезон будет невозможно пройти.

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