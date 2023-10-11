Импорт электроэнергии: кто зарабатывает, а кто платит

Зима еще не началась, но представители компании «Укрэнерго» уже опасаются отопительного сезона. Глава оператора энергосистемы компании Владимир Кудрицкий заявил, что без импорта электроэнергии отопительный сезон будет невозможно пройти.
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