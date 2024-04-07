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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Star Citizen возвращает “Джамптаунские войны” в виде командной миссии по добыче п...

Star Citizen возвращает “Джамптаунские войны” в виде командной миссии по добыче п...

Star Citizen возвращает “Джамптаунские войны” в виде командной миссии по добыче полезных ископаемыхКосмическая MMO-песочница Star Citizen выпустила ограниченную по времени миссию, основанную на инициированных игроками войнах в Джамптауне из обновления Alpha 3.

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