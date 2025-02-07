Предпринимателей из Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар об экспорте

Предпринимателей из Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар «Экспорт в Саудовскую Аравию». Мероприятие, которое пройдет 12 февраля, организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона.
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