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В Петербурге облачно, возможен дождь

В Петербурге облачно, возможен дождь

В Петербурге в среду, 15 сентября будет облачно, в первой половине дня — кратковременные дожди. Температура воздуха составит 10-12 градусов выше ноля, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

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