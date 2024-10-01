Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"ВАМ НЕ СТЫДНО ДАРИТЬ ДЕНЬГИ ТЕМ, КТО БУДЕТ НАС РЕЗАТЬ?": РУССКИЕ ВЫСМЕЯЛИ НОВЫЕ АНТИМИГРАНТСКИЕ ЗАКОНЫ

"ВАМ НЕ СТЫДНО ДАРИТЬ ДЕНЬГИ ТЕМ, КТО БУДЕТ НАС РЕЗАТЬ?": РУССКИЕ ВЫСМЕЯЛИ НОВЫЕ АНТИМИГРАНТСКИЕ ЗАКОНЫ

ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Госдума 1 октября рассмотрит новый пакет антимигрантских законов. Спикер Вячеслав Володин анонсировал пять новшеств, но в ответ получил порцию народного недовольства.

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Комментарии
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М
Михаил
И че вы к думцам прицепились?. Они о нас же думают или за нас , вот в чем вопрос. Но лягать то надо того, кто этим думцам деньги из кассы выдает за отлично выполненную домашнюю работу.
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1 час.
В
Валентина
Сначала надо навести порядок во всех выборах: отменить неподконтрольное электронное голосование, голосовать только с помощью бумажного бюллетеня в присутствии наблюдателей, ввести пороговый уровень явки, усилить контроль общественных организаций на них: вернуть  институт  членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, усилить права наблюдателей. За все нарушения в участковых избирательных комиссиях строго спрашивать, вплоть до уголовной ответственности, тогда народ поверит в честные выборы и что  мы будем выбирать достойных, лучших людей, а не назначенцев от олигархической власти с помощью обмана и фальсификаций. Валентина.
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53 мин.
ВМ
Владимир Минаков
Глас вопиющего Матвеева в пустыне... Пока президент не потребует навести порядок с мигрантами в стране - ни черта не изменится. Дума так и будет следовать в колее  костей  застулина наводнять страну &quot; соотечественниками&quot;...  Его соотечественникам, а не россиянам...
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51 мин.

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