В гарнизонах общевойсковой армии ВВО в Приморье проведены комплексные тренировки по антитеррору

В ходе практических занятий, особое внимание было уделено проверке действий дежурных служб и нарядов при осуществлении пропускного режима и осмотре территории объектов на отсутствие подозрительных предметов.
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